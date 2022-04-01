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Gülşen'den kalça dansı! Keyfi yerindeydi

Sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen bu sefer de kalça dansı yaptı. Gülşen'in sahnedeki performansı hayranlarından tam not alırken ünlü şarkıcı yine sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Gülşen geçtiğimiz günlerde arkadaşının kucağına oturmasıyla ilgili "Canım istedi oturdum" demişti.

01 Nisan 2022 Cuma 15:37
284 Okunma
Gülşen'den kalça dansı! Keyfi yerindeydi
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Kıyafetleri ve tarzıyla son dönemin gözde ismi Gülşen, sahne aldığı mekanda dans şovuyla nefes kesti. Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserindeki dansıyla da adından söz ettirdi. Renkli pantolonu ve büstiyer ile sahneye çıkan Gülşen, twerk yaptı.

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Gülşen, Lolipop isimli şarkısı için soyununca olay olmuştu. Arkadaşının kucağına oturan Gülşen gelen tepkilerden sonra "Canım istedi oturdum" demişti.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülşen, önceki akşam da sahne aldı.

Kusursuz fiziği ve kıyafet tercihlerinin yanı sıra zaman zaman danslarıyla da konuşulan Gülşen, son konserinde twerk olarak bilinen kalça dansı yaptı. Gülşen'in kıvrak dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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