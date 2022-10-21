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Gülşen hakim karşısında

Sahnede İmam hatiplilere yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen hakim karşısına çıktı. "Değerlerini incitmiş olabileceğimi düşündüğüm herkesten samimiyetle özür dilerim" diyen Gülşen konuşmasında "Bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezası olarak görüyorum" dedi. İşte Gülşen'in ifadesinde dikkat çeken detaylar...

21 Ekim 2022 Cuma 11:25
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Gülşen hakim karşısında



Gözaltına alınarak bir haftaya yakın süre hapis yatan Gülşen'ın duruşması başladı. imam hatiplilere yönelik 30 Nisan’daki bir konserinde ‘İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor’ şeklindeki sözleri gerekçesiyle, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlanan Gülşen kendini savundu.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu savunmasını yaptı.

"ÜZERİME ATILI SUÇU İŞLEMEDİM"

Savunma yapan Gülşen şunları söyledi: "Bu konuda daha önce de ifadeler verdim. Tekrar ederim suçsuzum. Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmadan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerin arasına katılmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmadığından sahnedeki arkadaşlarımdan birini beni seyircilerin arasına taşımasını istedim. Bir arkadaşım şaka olarak seni imam taşısın dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Miraç Çelenktir. Bu lakabın özel bir anlamı yok. Sahne şovlarında sıklıkla şakalaştığımız bir arkadaşımızdır. Sahne heyecanının getirmiş olduğu refleksle, sahne üzerindeki iki kişi arasındaki diyalogtur. Hatta diyalog kendisi diye bitmektedir. Bunu söylerken ne üçüncü bir şahıs ne bir sosyal sınıf ve kesimi hedefledim. Tekrarlamadım, altını çizmedim, alkışlatmadım sonra tanıtım amacıyla kullanmadım dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik tavrı sergilemedim. Niyetim asla bu olamaz, üzerime atılı suçu işlemedim."

"DEFALARCA HEDEF GÖSTERİLDİM"

Gülşen savunmasının devamında "İki kişi arasında geçen bu diyalog nedense hedefe oturtuldu. Değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten özür de diledim. Mesleki kimliğim ve duruşumun bir bedeli olarak mağdurum. Kadınlığım, bedenim, eşliğim anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ama yine de duygu ve düşüncemi yeri geldiğinde ifade eden biriyim. Sahnedeki şaka, toplumsal duyarlılığımım bir uzantısı tezahürü değildi. Sadece iki kişi arasındaki şakaydı. Açıklama demeç bildirme amacı yoktu. Ama nedense öyleymiş gibi bir yere çekildi. Ayrıca zamanlaması ve yayılması bana göre manidar ve manipülatiftir. Konser 30 nisan videonun yayılma tarihi ise 24 Ağustos’tur. Arada 4 ay vardır" dedi.

"OĞLUM İSPANYA'DA ONDAN UZAK KALDIM"

Gülşen yaşadığı şeyleri tek tek anlatarak şunları söyledi:

"Videonun 4 ay sonra ortaya çıkarılması yayılması ertesi gün linç kampanyası başlatılması ve cezaevine girmem bir gün sürdü. Ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum. Manevi olarak çok orantısız bedellere maruz kaldım. 5 gün Bakırköy cezaevi 15 gün evde olmak üzere 20 gün hapis cezası aldım. En kötüsü oğlum İspanya'dadır. 5 yaşındaki çocuğumdan uzak kaldım. Eşimin işleri nedeniyle ben ondan, o benden mahrumdur. 50 kadar konser iptal oldu. Bunların tazminleri gerekiyordu ve ödendi. Sahnede ve arkasında kalan arkadaşlarımın da mağduriyetlerini karşıladım. Yurt dışı yasağı nedeniyle oradaki konserlerime gidemiyorum. Yeni konserler planlayamıyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bunu ailem, iş arkadaşlarım için de istiyorum."

Gülşen'in avukatı Emek Emre de müvekkili hakkında beraat talep etti.

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