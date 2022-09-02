Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler
3 ay cezaevine gönderildi!
3 ay cezaevine gönderildi!
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...

Gülşen için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

02 Eylül 2022 Cuma 11:06
901 Okunma
Gülşen için istenen ceza belli oldu


Şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Gülşen'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan Gülşen, 4 gün sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Gülşen'in dün avukatı aracılığıyla ev hapsi kararının kaldırılması için yaptığı itiraz ise reddedilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
C KAY’den unutulmaz performans
C KAY’den unutulmaz performans
Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı
Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı
Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi
Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim