Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Gülşen'in dekolteli elbisesine yorum yağdı!

Sahne kıyafetleri sebebiyle aylardır gündemde olan ve cesur kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen yine iddialı bir seçim yapmıştı. Her yerden dekoltesi olan bir elbise giyen Gülşen'in elbisesi bu sefer beğenilmedi. Gülşen'e "Giydikleri arasında en kötüsü!" yorumları yağdı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 09:28
309 Okunma
Gülşen'in dekolteli elbisesine yorum yağdı!

Düzenli beslenme ve spor sayesinde 45 yaşında kusursuz bir fiziğe sahip olan Gülşen sahne kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Acı biber, limon ve alkali sudan oluşan içeceğiyle formunu korumaya çalışan Gülşen yine Cahide sahnesindeydi. Gülşen iddialı tarzını sürdürürken bu sefer hiç beğenilmedi.

Gülşen, son sahnesinde tercih ettiği kostümle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sahne kostümleriyle her defasında gündem olmayı başaran şarkıcı, bu kez göğüs, bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle konuşuldu.

1

Hem makyajı hem de elbisesi eleştirilen Gülşen'i bu sefer hayranları bile beğenmedi. Gülşen'e "Suratına ne yaptın?, "Giydikleri arasında en kötüsü! Bu ne?", "Kalitesiz dansöz kıyafeti gibi" yorumları yağdı.

2

3

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce taciz sonra tehdit!
Önce taciz sonra tehdit!
Ece Erken'den duygusal doğum günü kutlaması
Ece Erken'den duygusal doğum günü kutlaması
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi!
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim