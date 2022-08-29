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Gülşen'in tutukluluğunda kritik gün!

İmam hatiplilere yönelik sözleri sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen için karar günü. Cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz edilen Gülşen'in bu talebini değerlendirecek mahkeme, bugün itirazı karara bağlayacak. Buna göre Gülşen ya serbest kalacak ya da tutukluluk halinin devamına karar verilecek.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:53
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Gülşen'in tutukluluğunda kritik gün!


Cumhuriyet Başsavcılığı gündem olan sözler sonrasında şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.

Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

BUGÜN BELLİ OLACAK

Bugünse Gülşen için karar günü. İtiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, bugün Gülşen'in tutukluluğuna ya devam kararı verecek ya da şarkıcıyı serbest bırakacak.

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