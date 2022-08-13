Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı!

Giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, konser verdiği sırada yine LGBT bayrağı açtı. Gülşen, bu hareketi karşısında seyirciden tepki alınca bozuldu ve “Tepki verenler arkaya gitsin” dedi. Tepki veren seyirciler de konseri terk ederek şarkıcıyı protesto etti.