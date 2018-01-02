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Gülşen ve Boz düeti

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Girne’de yeni hizmete giren Les Ambassadeurs Hotel’in yeni yıl gecesinde birlikte sahne alan ünlü sanatçılar Gülşen ve Murat Boz yaptıkları düetle bol bol alkış topladı

02 Ocak 2018 Salı 12:58
Gülşen ve Boz düeti
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Girne’de geçtiğimiz cumartesi gecesi Hadise konseriyle gerçekleştirdiği açılışta büyük yankı uyandıran Les Ambassadeurs Hotel arkasını ara vermeden getirdiği bu coşkuyu çifte konserli yılbaşı gecesiyle sürdürdü. Türkiye’nin güzel şarkıcısı Gülşen ile yakışıklı şarkıcısı Murat Boz’u aynı sahnede buluşturan otel yılbaşında unutulmaz bir eğlenceye imza attı.

Yeni yıl coşkusuna özel nefes kesen bir kıyafetle sahneye çıkan Gülşen gece boyunca tüm dikkatleri üzerine topladı. Gece ışıltısı saçan mini etekli kıyafetiyle yıllara meydan okuduğunu kanıtlayan güzel şarkıcı görenlerin beğenisini kazandı.

Aslı gözünü Murat’tan ayırmadı

Gecede her zamanki karizmasına yakışan bir takım elbise giyen Murat Boz ise yine bayanların gözdesi oldu. Boz’u izleyenler arasında bulunan oyuncu sevgilisi Aslı Enver gözünü biran olsun Murat’ın üstünden alamadı.

Şu sıralar Star TV’de yayımlanan “İstanbullu Gelin” dizisinde Özcan Deniz’le ekran karşısında izlediğimiz Aslı Enver sevgilisi Murat Boz’u soluksuz dinlerken halinden memnun görünüyordu.

Sahneyi güzelliklerle kamaştıran Murat Boz ve Gülşen ikilisi gecede gerçekleştirdikleri solo performansların yanında düet yapmayı da ihmal etmeyerek konuklardan bol bol alkış topladı.

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