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"Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Gökbakar son olarak gittiği bir markette dilim dilim satılan karpuzları çekerek paylaştı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:26
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"Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın"

Bir yandan Recep İvedik 7 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, sosyal medyayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarında yaptığı canlı yayınlar ve ekiplere yardımıyla takdir toplayan sanatçı, sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarını da sürdürüyor.

"KARPUZ ALMADAN İKRAM EDERLERDİ"

Gökbakar, gittiği markette dilim dilim satılan karpuzları görünce dayanamadı ve fotoğrafını çekti. Gökbakar paylaşımına "Çocukken pazara giderdik, karpuz almadan 1 dilim ikram ederlerdi tadına bak diye...Vay bee...Güzel ülkem." notunu yazdı.

Ünlü komedyen bir diğer paylaşımında ise "Gün geçmiyor ki bir gariplik daha yaşanmasın dediğim bir haber bülteni skeci vardı. Şu an, her gün Türkiye de bu cümleyi defalarca yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.05.2022 11:40
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