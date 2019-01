TV8'de dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye'de yarışan Yenierenköylü Günay Mimar, Beyazıt Öztürk'ün takımına transfer oldu. Murat Boz tarafından elenen Günay Mimar'ı Beyazıt Öztürk kendi takımına transfer etti.

O Ses Türkiye yarışmasında Murat Boz'un yarışmacıları Yaren Özhuy, Elif Şahin ve Günay Mimar, You Know I'm No Good şarkısı ile düello yaptılar. Murat Boz düello da tarcihini Yaren Özhuy ve Elif Şahin'den yana kullandı. Murat Boz'un takımından elenen Mimar Beyazıt Öztürk ile O Ses Türkiye yarışmasına devam ediyor.