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Günkut Ajans'tan açıklama!

Günkut Ajans, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Tayland’da gerçekleşecek olan 7. Mister Global 2022 dünya finalinde MISTER NORTH CYPRUS olarak katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

02 Mart 2022 Çarşamba 11:34
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Günkut Ajans'tan açıklama!
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2020 Yılından bu yana COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya ve insanlık gerek ekonomik gerekse sosyo-kültürel anlamda çok zor zamanlardan geçmekte. COVID-19 pandemisinin getirdiği yeni normallere alışmaya çalışırken, aradan geçen iki yılda yeni seyahat kuralları ve güvenlik önlemleri kapsamında Tayland’da 15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli uluslararası bay yarışmaları arasında yer alan ve 50’den fazla ülke katılımı ile gerçekleşecek olan 7. Mister Global finalinde MISTER NORTH CYPRUS olarak katılmaktan onur ve gurur duymaktaydık.

Yarışmaya katılımımızın açıklandığı ilk günden günümüze dünyanın dört bir yanında Asya’dan Latin Amerika’ya prestijli güzellik yarışmaları değerlendiren portallarda, resmi yarışma sitelerinde ve influenceler tarafından “NORTH CYPRUS” adı ile favoriler arasında gösterilip yer almak bizler, Kuzey Kıbrıs’ın tanınma ve tanıtma seferberliğinde çağın getirdiği iletişimin en güçlü kaynağı sosyal medyada milyonlara ulaşarak, yer almak onur ve gurur verici olmaktadır.

Rusya – Ukrayna Savaşı tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizde bizler de endişe ile takip etmekteyiz. İki ülke arasında yaşanılan ve dünyayı yakından etkileyen bu kritik sürecin diploması ve barışcıl diyaloglarla çözülüp en erken zamanda sona ermesini arzu etmekteyiz.
Dünyada yaşanılan böylesi savaş durumunda, insanların sivillerin zarar gördüğü bir süreçte, savaşın gölgesinde Tayland’da gerçekleşecek olan 7. Mister Global 2022 dünya finalinde MISTER NORTH CYPRUS olarak katılmama kararı almış bulunmaktayız.
15 Kasım 1983 yılından beridir devam eden ve yaşadıkça hep aynı kalacak duruşumuzla tanınma ve tanıtma seferberliğimiz için çok artı değerleri bulunan, dünya basını ve güzellik yarışmalarının sosyal medya portallarında KUZEY KIBRIS / NORTH CYPRUS adını milyonlara ulaştıran organizasyonlarda ilerki dönemlerde, yine yeniden yer almamız devam edecektir.
 

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