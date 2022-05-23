23 Mayıs Pazartesi yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay Balık burcuna doğru hareket ederken Merkür ile sert bir açı oluşturuyor. Bu kozmik iklim sosyal anlamdaki ilişkilerinizi doğrudan etkileyecek ve gün içinde kendinizi insanlardan soyutladığınızı göreceksiniz. Bu durum bir tür içsel hesaplaşmaya ve kendinizle başbaşa kalarak geçmişten gelen konuları değerlendirmenize neden olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay Balık burcundan ve Güneş on birinci evinizden geçerken bugün bir arkadaşınız duygusal destek için sizi arayabilir. İletişim yeteneklerinizdeki beceriler sayesinde tüm günü sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza ayırmak isteyeceksiniz. Sosyal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Ay Balık burcunda ve onuncu güneş evinizdeki yolculuğuna devam ederken, iş arkadaşlarınızla bağ kurmak bugün kolaylaşacak. Bugün özellikle iş ve kariyer anlamında kendinizi iyi hissettiğiniz bir sürece girdiğinize dair işaretler göreceksiniz. İş değiştirmeyi ya da kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız en doğru zamandasınız!

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Balık burcundaki yolculuğuna devam ederken Uranüs ile bir bağlantı oluşturuyor. Özellikle bu öğleden sonra duygusal anlamda yeniliklere açık olmanız gerekiyor. Mars ve Merkür’ün burcunuzu destekleyen bir açı oluşturmasıyla şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay Balık burcunda ve sekizinci güneş evinizdeki yolculuğuna devam ederken bugünün gündem maddesini duygularınız oluşturacak. Her zamankinden fazla duygularınıza önem vererek kararlarınızı ona göre alacaksınız. Uzun süredir görüşmediğiniz yakın bir arkadaşınızla iletişim kuracak ve hiç beklemediğiniz haberler alacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay Balık burcunda Uranüs ile destekleyici bir hareketi paylaşırken aşk hayatınızda beklemediğiniz hoş sürprizlerle karşılabilirsiniz. Özellikle bekar olan Başak burçları yakın bir tarihte hayatlarının aşkını bulabilir ve tutkulu bir ilişkiye adım atabilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün sizi çevreleyen güzelliğe kalbinizi açın ve Güneş ile Jüpiter arasındaki açı sayesinde kesinlikle birçok sürprizle kutsanacaksınız. Bu kozmik iklim, perdenin ötesinden işaretler ve eşzamanlılıklar da getirebilir, bu yüzden gözlerinizi dört açın. Bu arada, Mars ve Merkür arasındaki bağlantı, aşk hayatınıza büyük bir sıcaklık getirebilir ve size o özel kişiyle felsefi ve ruh düzeyinde bağ kurma fırsatı verebilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, Balık burcunun Uranüs ile oluşturduğu açı içsel dünyanızı değerlendirerek özgüveninizi arttırmanıza yardımcı olacak. Kendinizi her zamankindan daha güzel ve başarılı hissedeceksiniz. Bu kozmik iklim sayesinde daha öncesinde cesaret edemediğiniz konulara dair kendinizde adım atma fırsatı bulabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, Güneş’in İkizler burcuna hareketi ve yönetici gezegeniniz Jüpiter ile oluşturduğ bağlantı özgüveninizin yükselmesine ve hayatınız için radikal kararlar almanıza neden olacak. İkili ilişkilerde yaşanacak sorunlar aşk hayatınıza renklilik ve büyük bir tutku getirecek. Merkür ve Mars arasındaki destekleyici bir açı, özellikle son zamanlarda ev işlerinizi geride bıraktıysanız, evde organize olmanızı teşvik edecek.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Balık ve Uranüs arasındaki bağlantı yaratıcılık kanallarının harekete geçmesini sağlayacak. Mars ve Merkür arasındaki açı ise özellikle duygusal anlamda alacağınız kararları gözden geçirmeniz gereken bir döneme işaret edecek. Fevri kararlar almadan önce adımlarınızın sonuçlarını hesaplamaya çalışın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, Güneş İkizler burcu ve Jüpiter arasında destekleyici bir bağlantı oluşturduğundan hedefleriniz ile hayalleriniz arasında bir dengeyi bulmaya çalışacaksınız. Hayallerinizle paralel olarak hedeflerinize gitmeye çalışırken aldığınız kararları gözden geçirmeniz gerekecek.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu öğleden sonra, Ay burcunuzda yolculuğuna devam ederken, öngörülemeyen Uranüs ile yumuşak bir bağlantı kurarken, beklenmedik haberler veya konuşmalar sizi bulabilir. Güneş’in İkizler burcundaki hareketi ve Jüpiter’in arasındaki açı mali durumunuz ve ev hayatınıza bereket getirecek.