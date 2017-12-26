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Güven'e dudak uçuklatan teklif!

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Fi dizisinde canlandırdığı 'Can Manay' karakteriyle büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif v 216' ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven, ünlü markaların gözdesi oldu

26 Aralık 2017 Salı 16:13
Güven'e dudak uçuklatan teklif!
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Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' dedi. Başarılı oyuncuya gelecek başka bir teklif ise dudak uçuklatacak cinsten.

OZAN GÜVEN'E 2 MİLYON TL'LİK TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Habertürk'te yer alan habere göre; Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. İddiaya göre; marka, reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Ozan Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.

Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurmuştu. İşte o sahne...

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