Güzelliğiyle nefes kesti

MasterChef Türkiye macerasından sonra Survivor 2020 sezonunda izleyici karşısına çıkan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 ile yeniden ekranlara döndü. Adada sergilediği sıra dışı tavırlarla adından söz ettiren Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz; futbol, basketbol ve voleybolla ilgilendi. Spora olan ilgisi nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Yasin Obuz, öğrencilik yıllarında fitness yaptı.

2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yasin Obuz, 2020 yılında Survivor'da da yer aldı.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonu ile izleyici karşısına çıkan Obuz, aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden.

Geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde sevgilisi Anastasia Petrova'dan mektup alan Yasin Obuz'un duygusal anları dikkat çekmişti.

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta ''Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım'' demişti.

Yasin Obuz'a yazdığı mektup sonrası gözler Anastasia Petrova'ya çevrildi.

Sosyal medyada epey aktif olan Anastasia Petrova, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Anastasia Petrova'nın Belarus'ta yaşadığı ve kültürler arası inceleme alanında eğitim aldığı öne sürüldü.

Ayrıca sosyal medyada yer alan bir diğer iddiaya göre; 21 yaşındaki Anastasia Petrova, Rusya'nın milyoner ailelerinden birinin kızı.