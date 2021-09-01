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Hadise dansıyla nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise 30 Ağustos'ta Ankara'da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatan Hadise'nin dansı ise olay oldu.

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:03
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Hadise dansıyla nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı

Kaan Yıldırım ile ayrılığı ve ardından Mehmet Dinçer'le olan birlikteliğiyle son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Hadise'nin son yaptığı dans paylaşımı saniyeler içinde binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Son dönemlerde benzer tarzda sahne kıyafeti giydiği için eleştirilen Hadise eleştirilere yanıtını yaptığı paylaşımlarla veriyor.

Son olarak yaptığı iddialı dansı paylaşan Hadise kendisine ise "Şampiyon" diyor.

Hadisenin nefes kesen dansı sosyal medyada da uzun süre gündemde kaldı.

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