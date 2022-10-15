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Hadise sessizliğini bozdu

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde bitiren ünlü şarkıcı Hadise gündemden düşmüyor. Boşanma aşamasında sessizliğini koruyan sanatçı sonunda sessizliğini bozdu. İşte Hadise’nin uzun uzun yazıp içini boşalttığı o Instagram paylaşımı…

15 Ekim 2022 Cumartesi 14:25
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Hadise sessizliğini bozdu



Ünlü şarkıcı Hadise uzun süredir yalnızlığını Mehmet Dinçerler’e aşkıyla bozmuştu. İkili aşk yaşamaya başladıktan kısa süre sonra evlilik kararı almış ve örnek çiftler arasında gösterilmeye başlamışlardı.

Ünlü ikili kısa sürede evlenmiş ama mutlulukları kısa sürmüştü. Hadise’nin konserde ağlaması olayı ortaya çıkarmıştı. İkili 5 aylık evliliklerine nokta koyduklarını açıklamış ve geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı.

Ünlü çiftin boşanması ardından iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Hiçbir iddiaya cevap vermeyen Hadise, yaptığı Instagram paylaşımıyla sessizliğini bozdU

“Boşandığım eşim ve annesi…”

Hadise yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır.

Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım.

Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet DinçerlerHadiseBoşanma
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