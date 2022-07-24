Hadise, soyadını değiştirdi

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz nisan ayında bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girmişti.

Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren 36 yaşındaki şarkıcıdan sürpriz bir hamle geldi.

Soyadını değiştirdi

Hadise, Twitter hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi.

Değişim, şarkıcının hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.

“Eşiniz kıyafetlerinize karışıyor mu?”

Sahne kostümlerinde de değişime giden Hadise, mayoları bırakmıştı.

Kıyafet konusunu geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıya soruldu.

Muhabirlerin “Eşiniz kıyafetlerinize karışıyor mu?” şeklindeki soru karşısında Hadise, sessiz kalmayı tercih etti.