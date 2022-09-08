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Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu?

Hadise'nin konserinde şarkı söylerken ağlaması olay oldu. Duygusal anlar yaşayan Hadise'nin yeni evlendiği Mehmet Dinçerler ile ayrılık aşamasında olduğu ve yüzükleri çıkardıkları iddiaları gündeme geldi. İkili arasındaki 'kriz' iddialarına ilk yanıt yakın kaynaklardan geldi.

08 Eylül 2022 Perşembe 11:34
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Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu?


Hadise Kaan Yıldırım ile birlikteyken klibini çektiği 'Küçük Bir Yol' şarkısının sahnede söylerken ağladı. Bu anlar günlerdir çeşitli iddialara konu oluyor. En dikkat çeken iddia ise Hadise'nin yeni evlendiği Mehmet Dinçerler ile ilişkisinde kriz yaşadığı...

Dinçerler önceki gün yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

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Habertürk'ün haberine göre; söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti.

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