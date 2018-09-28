Hakan Altun ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’’nde

Tarzı ve eşsiz yorumuyla Hakan Altun’un sahne alacağı Altın Kadeh Meyhaneleri muhteşem bir konser ile rakıseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Meşe fıçılardan gelen kendine has rengi ile rakıseverlerin favorisi olan Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen Altın Kadeh Meyhaneleri, rakı tutkunlarına bambaşka keyif ve eğlence sunmak için geri sayıma başladı. Altın Kadeh Meyhaneleri’nin tüm yıla yayılacak etkinlik serisi, 6 Ekim Cumartesi akşamı Lord’s Palace Hotel Bella Marin’de Hakan Altun konseri ile kaçırılmayacak anların yaşanacağı eşsiz bir gecede konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Altın Kadeh Meyhaneleri Ekim ayında Hakan Altun’un muhteşem performansı ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük açık hava meyhanesinin oluşturulacağı meze, müzik ve muhabbet ile altın anların tek adresi ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’, bu yıl da adından söz ettirmeye devam edecek. Buğulu sesi ve kendine has yorumu ile tüm müzik severlerin beğenisini kazanan Hakan Altun, Altın Kadeh sahnesinde dillerden düşmeyen unutulmaz şarkılarının yanı sıra yepyeni albümünden en özel şarkıları Altın Kadeh konukları için seslendirecek. Gecedeki müzik ziyafetine ve Kömür Steak & Ocakbaşı’nın hazırlayacağı eşsiz fix menüsüne ise göz alıcı altın rengi ve doyumsuz tadı ile Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşlik edecek.

Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan güzel oyuncu Müjde Uzman’ın sunuculuğu ile renk katacağı bu özel gecenin, kapı açılışı saat 19.30’da yapılacak. Fasıl müzik dinletisi eşliğinde geceye başlayacak olan rakıseverler, Tekirdağ Rakısı Altın Seri şişelerine ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ hatırası olarak hattat ustası tarafından isim yazdırabilecek.

18 yaş üstü katılıma açık olan ve yoğun ilgi gösterilen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’’nde yer almak için masa rezervasyonları 0533 883 77 19 ve 0533 883 77 23 numaralı telefonlardan yaptırılabilir, sınırlı sayıda olan etkinlik biletleri ise tükenmeden Lord’s Palace Hotel lobisinden temin edilebilir.

Altın Kadeh Adada sosyal medya hesaplarından özel davetiye kazanma fırsatı

Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde, rakıseverlerle yıl boyunca birçok etkinlik serisi ile bir araya gelecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri, 6 Ekim Cumartesi akşamı Bella Marin’de eğlencenin en keyiflisini yaşatırken şanslı kişilere de Altın Kadeh Adada (altinkadehadada) sosyal medya hesaplarında yayınlanacak kampanya ile çift kişilik davetiye kazanma fırsatı sunuyor. Sosyal medya kullanıcıları ‘‘Altın Kadeh Adada’’ Facebook ve Instagram hesaplarını takip edip, geceye özel paylaşılan postun altına muhabbet onsuz olmaz dediği arkadaşını etiketleyerek bu özel gecede çift kişilik davetiye kazanma şansını elde edebilir. Etkinliğe dair tüm detaylar “altinkadehadada” sosyal medya hesapları veya www.altinkadeh.com web sitesi aracılığıyla takip edilebilir.