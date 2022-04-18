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Hakan Ural gelen tepkiler sonrası çıldırdı!

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu!" dedi. Twitter'ta TT olan Hakan Ural tepkiler sonrası çileden çıktı ve canlı yayında isyan etti. Ural "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?" dedi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:33
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Hakan Ural gelen tepkiler sonrası çıldırdı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural fotoğraflar paylaşıp "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.

Hakan Ural bu paylaşımdan sonra Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hakan Ural kendisine yapılan eleştirileri görünce canlı yayında çıldırdı.

Ural açıklamasında "Hadi ben devletin yalakasıyım hamdolsun sen neyin yalakasısın? O saray dediğiniz yer senin Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilidir" dedi.

Hakan Ural konuşmasının devamında "Ben sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Nokta" yorumunda bulundu.

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