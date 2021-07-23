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Hakkı Bulut'tan Reynmen'e: Benim şarkımı alıp koymuş albümüne

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Şarkıcı Hakkı Bulut, 1986'da yayınladığı albümde yer alan bir şarkının Reynmen tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi. Bulut, durumu MESAM Bilim Kurulu'na bildirdiğini ifade etti.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:18
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Hakkı Bulut'tan Reynmen'e: Benim şarkımı alıp koymuş albümüne

Şarkıcı Hakkı Bulut, 1986 yılında Nazlım albümünde yer alan bir şarkısının 'Reynmen' olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi.

Akşam gazetesinden Yasemin İlan'ın haberine göre Bulut, "Popçu mudur, rockçı mıdır bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor. Bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne. 1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri.' şeklinde sözleri olan bir şarkım var. Reynmen bu şarkımın müziğini olduğu gibi almış, üzerine söz yazmış söylüyor" dedi. Bulut, şöyle devam etti:

"Bir de klip çekmiş yanına almış bir arkadaşını (Lil Bege) Arap Şeyhleri gibi giyinmişler kafalarını da sarmışlar, benim şarkımla dans ediyorlar. Bana hiç haber de vermemişler. Düşündüm taşındım biraz da kaşındım 'ne yapsam' dedim şimdi mahkemeye versem kazanırım. Çünkü olduğu gibi benim müziğimi almış. Sonra baktım bu genci bir çok insan seviyor, 'mahkemeye gidersem o insanları da üzebilirim' diye düşündüm, sesimi çıkarmadım sadece MESAM bilim kuruluna bildirdim. Bakın bu arkadaş benim şarkımı almış fonda çalıyor, bir hata yapmıştır belki de bilmeden yapmıştır bunun aranjesini yapan kimse o da safmış 'Nasıl olsa Hakkı Bulut bunun farkına varmaz' diye düşünmüş."

'Ben bu kadar centilmenim'

"Reynmen sana sesleniyorum, duydun mu? Ben bu kadar centilmenim" diyerek sözlerini sürdüren Hakkı Bulut, "Şimdi arayıp özür dilese de geç oldu, daha önce arayıp da 'Hakkı Abi bilmeden senin müziğine şarkı okumuşum' deseydi canın sağolsun derdim. Şimdi bilim teftiş kurulundan rapor gelecek bana, orada inceliyorlar. Aksiliğe bak ki yönetim kurulunda olan biri de Kadir Şeker. O zaman o bağlama çalmıştı orkestrada 'Kızlar' adlı bu şarkıyı seslendirirken. Şarkıyı dinledi şoke oldu 'Aaaa abi benim çaldığım müziği koymuşlar oraya' dedi. Yani Reynmen'in işi zor" diye konuştu.

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