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Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
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Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Haldun Dormen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran 92 yaşındaki sanatçı şu ifadeleri kullandı: 

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

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