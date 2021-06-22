Halil Sezai'den suç duyurusu: Kamuoyuna karşı rencide ediliyorum

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, geçen yıl Eylül ayında komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Şarkıcı, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, hakkındaki hakaretlere dayanamayarak soluğu savcılıkta alan Halil Sezai, şikayet dilekçesine ek olarak gözaltına alındığı sırada polislerle birlikte çekilen fotoğrafını sundu.

Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden şarkıcı, Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna karşı rencide edildiğini belirtti ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Halil Sezai'nin şikayeti üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

67 yaşındaki komşusunu darp etmekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 45 gün cezaevinde kaldı.

41 yaşındaki şarkıcı, komşusu Hüseyin Meriç ile yaşadığı darp olayına ilişkin kamuoyundaki tepkilere yönelik açıklamalar yapmış şunları söylemişti:

"Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfrettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim."