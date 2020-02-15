Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı

Milyonların sevgilisi Haluk Levent Sevgililer Günü’nde Les Ambassadeurs sahnesinde unutulmaz bir konser verdi.

Anadolu Rock müziğinin en sevilen ismi Haluk Levent, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuzey Kıbrıslı hayranları ile buluştu.

Les Ambassadeurs Otel sahnesinde dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılacak bir konser verdi.

Yüksek enerjisi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken ünlü ismin konserine hayranlarının büyük ilgisi vardı.

Programında sahneden inerek sevenlerinin yanına giden ünlü sanatçı Haluk Levent, sempatik ve esprili tavırları ile gönülleri bir kez daha fethetti.