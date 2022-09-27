Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107

Haluk Levent: ”Sayın valim sabah kahvaltı nerede?”

Şarkıcı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul’daki Adana Lezzet Günleri’ne davet edildi.

27 Eylül 2022 Salı 16:00
16 Okunma
Haluk Levent: ”Sayın valim sabah kahvaltı nerede?”



Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban’ın İstanbul’daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana’ya çağrıldığını düşündü. Levent, hazırlanıp Adana’ya gitti.

Davet üzerine Adana’ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca, yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.

Organizasyonun İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenince neye uğradığını şaşıran Haluk Levent, yaşananları Twitter hesabından yayınladığı gönderilerle anlattı.

“Yapmayın ya…”

Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

– Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

– Tabii ki Sayın Valim. Az önce; – Sayın Valim sabah kahvaltı nerede?

– Ortaköy’de.

– Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.

– Yapmayın ya…

Ardından bir gönderi daha yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi:

“Herkes İstanbul’da ben Adana’da”

“Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı aradım. O da, ‘Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçuğum. Dur, telefona vereyim’ dedi. Valimiz de inanamadı… Ben Adana’ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul’a toplanmış, ben ise Adana’ya gelmişim…”

Son Güncelleme: 27.09.2022 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya Avşar: Yok mu beni alacak kişi?
Hülya Avşar: Yok mu beni alacak kişi?
Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti!
Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti!
Sinan Gürzap Survivor yolcusu: Hedefim kupayı Kıbrıs'a getirmek
Sinan Gürzap Survivor yolcusu: Hedefim kupayı Kıbrıs'a getirmek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim