Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım!

Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAB'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Ülkeden ayrılma sebebi olarak ise "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum" dedi.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber vererek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

"ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söyleyen Haluk Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAB'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

"1,5 YIL DAHA KATLANACAKSINIZ BANA"

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAB'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"

"BAŞLIKLARI BU ŞEKİLDE ATMAYIN"

Yurt dışına yerleşmek konusundaki haberlerini yapan gazetecilere de seslenen Haluk Levent, Sözcü gazetesinin başlığına da sitem etti. Ünlü şarkıcı, "Sevgili gazeteci arkadaşlar. Başlıkları bu şekilde atmayalım. Daha 1,5 yıl var. İşlerimiz var daha." ifadelerini kullandı.