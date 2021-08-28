Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Flaş Haber
Bir zam da kahveye!
Kapat

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım!

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:50
591 Okunma
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım!

Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAB'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı. Ülkeden ayrılma sebebi olarak ise "Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum" dedi.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber vererek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

"ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söyleyen Haluk Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAB'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

"1,5 YIL DAHA KATLANACAKSINIZ BANA"

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAB'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"

"BAŞLIKLARI BU ŞEKİLDE ATMAYIN"

Yurt dışına yerleşmek konusundaki haberlerini yapan gazetecilere de seslenen Haluk Levent, Sözcü gazetesinin başlığına da sitem etti. Ünlü şarkıcı, "Sevgili gazeteci arkadaşlar. Başlıkları bu şekilde atmayalım. Daha 1,5 yıl var. İşlerimiz var daha." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Son Güncelleme: 29.08.2021 00:00
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerem Bürsin: Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?
Kerem Bürsin: Kendimi yakışıklı bulmuyorum, kim bulur ki?
Enes Abdulla KKTC’de
Enes Abdulla KKTC’de
Aleyna Tilki kurnaz çıktı! Ünlü popçu bakın ne yaptı?
Aleyna Tilki kurnaz çıktı! Ünlü popçu bakın ne yaptı?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim