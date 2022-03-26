Hamdi Alkan boşanma sonrası sessizliğini bozdu

2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren, yaklaşık 6 aydır evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

"YAŞANDI VE BİTTİ"

Alkan boşanma haberlerini soran muhabirlere, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR"

Ayrılık sonrası mal paylaşımı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Ancak protokol gereği, New York'ta bulunan ev ve günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel'de kaldığı ortaya çıkmıştı.

Hamdi Alkan, söz konusu haberler için, "Dünya malı dünyada kalır, boş verin" demekle yetindi.

HAMDİ ALKAN İLE SELEN GÖRGÜZEL NEDEN BOŞANDI?

Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi gündem olmuştu. Bu sahne sebebiyle ünlü çiftin evliliğinin bittiği iddia edildi. Oyundaki öpüşme sahnesinden haberi olmayan Alkan, Kangı'nın kendisinden eşini öpmek için izin istemesine sessiz kalırken buna çok üzüldü. Hatta hastalanıp yatağa düştü. Ardından da hemen ailesinin yanına gitti ve döndüğünde Görgüzel'e boşanmak istediğini söyledi. Ünlü oyuncunun 'yeniden deneyelim' isteğini Hamdi Alkan kabul etmedi.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında; Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya'da Döver Köyü'nde doğmuştur. 54 yaşındadır.

Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. Hamdi Alkan, TRT'de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı.

Hamdi Alkan'ın eşi kim, çocukları kaç yaşında; 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır.

Hamdi Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da evlendi.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 42 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.