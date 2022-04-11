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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

Oyuncu Selen Görgüzel Arka Sıradakiler, En İyi Arkadaşım gibi projeleri yöneten Hamdi Alkan ile geçtiğimiz haftalarda boşandı. Boşanmanın ardından sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Selen Görgüzel bu sefer açık elbisesiyle ilgi çekti.

11 Nisan 2022 Pazartesi 12:58
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

2014 yılında evlenme kararı alan Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi evliliğini noktaladı. Müzik piyasasında aktif olma hedefleri olan Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanlarda tercih ettiği dekolteli kıyafetlerle uzun süre konuşulmuştu. Görgüzel bu defa mini elbisesiyle olay oldu.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN DEKOLTELİ POZ

7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat projelerinde rol alan Selen Görgüzel düzgün fiziğiyle ve giydikleriyle gündem oluyor.

Sahne kıyafetleri ve tarzıyla oldukça konuşulan Görgüzel'in o pozlarına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geliyor.

Derin yırtmaçlı, dekolteli sahne kıyafetleri tercih eden Görgüzel, müzik alanında kariyer yapmayı planlıyor.Görgüzel'in sosyal medyada yayınladığı dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.

Belden kemer bağlamalı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle 43 yaşındaki Selen Görgüzel, genç kızlara taş çıkarttı.

Selen Görgüzel'in pozuna, "Dünyanın en güzel kadını", "Hamdi'den sonra coştu" gibi yorumlar geldi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!

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