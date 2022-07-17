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Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü

Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı.

17 Temmuz 2022 Pazar 15:18
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Hande Ataizi, oğlu ve sevgilisi ölümden döndü
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Oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz akşam oğlu ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile komşusunun aracıyla eve dönerken büyük bir kaza atlattı. (Hürriyet)

Bodrum Gündoğan yolunda aracın aniden alev almasını diğer araçların kornalarıyla uyarması sonucu anlayan ve son anda araçtan inen Ataizi, sevgilisi, oğlu ve komşusu canlarını zor kurtardılar.

Araçtan uzaklaşınca aracın patlayarak alev almasıyla şok olan ve bir süre kendine gelemeyen Hande Ataizi, “Büyük bir kaza atlattık. Çevredeki insanların kornaları, ‘araba yanıyor hemen inin’ bağrışları bizi kurtardı. İnanamıyorum, hâlâ şoktayım. Eğer bir dakika daha geç fark etsek araç kapılarını kilitlermiş ve çıkma ihtimalimiz yokmuş. Son anda uzaklaşarak kurtulduk” dedi.

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