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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber!

Oyuncu Hande Erçel'in kendisinden 2 yaş büyük olan influencer ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım aldıkları kötü haberle adeta yıkıldı. Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kanser tedavisi görmeye başladı. Yürek burkan haberi canlı yayında duyuran Arto, '' Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor'' ifadelerini kullandı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 13:06
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Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den kahreden haber!


Hande Erçel sayesinde şöhreti yakalayan Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi ile ilgili kahreden haber geldi. Beyaz TV'de Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

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28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'in 30 yaşındaki ablası Gamze Erçel'in Caner Yıldırım ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Arto'nun duyurduğu kötü haber karşısında hem stüdyodaki sunucular hem de ekran başındakiler büyük bir üzüntü yaşadı.

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Henüz 2,5 yaşında olan Aylin Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu doktora gitmesiyle ortaya çıktı.

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Konu ile ilgili programda açıklama yapan Arto şu ifadeleri kullandı: ''Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.''

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