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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı sona erdi

Kısa bir süre önce evlerini ayıran ancak bu ayrılığın ardında Hande Erçel'in annesinin rahatsızlığının yattığını söyleyen çift sonunda dayanamadı ve ilişkiye son noktayı koydu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:38
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı sona erdi

Bir yıla yakın bir zamandır süren birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen popüler ikili Hande Erçel ve Murat Dalkılıç’ın ilişkilerini bitirdikleri iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü. Bir süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Erçel'in bu süreçte Dalkılıç'tan gerekli manevi desteği göremediği, ilişkisini bu yüzden bitirdiği öğrenildi.

MUHABİRLERİ YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Murat Dalkılıç, geçen çarşamba akşamı Levent'teki bir mekanda sahneye çıkmış, Hande Erçel'in gecede olmaması dikkat çekmişti. Dalkılıç sahne sonrası mekandan ayrılırken muhabirlerin ayrılık ile ilgili sorularına da yanıt vermemişti. Bir süredir annesinin rahatsızlığından dolayı işlerini iptal ederek vaktini onunla geçiren Erçel cephesinde ise sessizlik hakim. Bu süre zarfında Dalkılıç'tan gerekli manevi desteği bulamadığını yakın çevresiyle paylaşan Erçel, özel hayatında yalnızlığı tercih etti. Erçel'in, Dalkılıç'la ilişkisini noktaladı, arkadaş olarak da görüşmeme kararı aldığı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelMurat DalkılıçHaberKKTC
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