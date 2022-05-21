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Hande Sarıoğlu'ndan seksi dans!

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, programında yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Sarıoğlu bu sefer de elindeki lolilopla yaptığı kalça dansı nedeniyle gündeme oturdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:16
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Hande Sarıoğlu'ndan seksi dans!

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'le iş ilişkisini sonlandırması çok konuşulan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı programda ilginç hareketlere imza atmaya devam ediyor.

KÜLOTLU ÇORABINI HEDİYE ETTİ

Sarıoğlu önceki günlerde bir hayranına külotlu çorabını hediye etmesi nedeniyle çok konuşuldu. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdirerek konuşan Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.

YİNE OLAY BİR DANSLA GÜNDEMDE

Sarıoğlu bugün de programından bir bölümü takipçileriyle paylaştı. Sarıoğlu'nun elindeki lolipop ile kalça dansı yaptığı bu anlar, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

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