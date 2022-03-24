Hande Sarıoğlu tayt tulumunu giydi! Kim Kardashian'a özendi

Yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarda son dönemin popüler isimlerinden Hande Sarıoğlu kıvrımlarını sergiledi. "Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks. Bunu aşamadığımız için ilerleyemiyoruz" sözleriyle gündeme gelen Sarıoğlu çiçekli tulumuyla hayranlarını mest etti.

Hande Sarıoğlu KENDALL + KYLIE lansmanında kendini Kim Kardashian'a benzetti. Çiçekli tayt tulumuyla kıvrımlarını sergileyen ünlü spikere beğeni yağdı.

Sarıoğlu paylaşımında "KENDALL + KYLIE Türkiye’ye gelmiş, yabancılık çekmesinler dedim KİM ablaları olarak tulumumu giydim alandaydım" dedi.