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Hande Yener'in ilginç sahne kostümü

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Yener'in dün akşamki konserinde giydiği kıyafet, koltuk örtüsüne benzetildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 10:56
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Hande Yener'in ilginç sahne kostümü
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Sanat camiasından bazı isimler sahne tarzlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sahne aldıkları mekanlarda iddialı kıyafetler tercih eden şarkıcılar magazin gündeminden kopamıyor.

Geçtiğimiz akşam bir mekanda hayranlarıyla bir araya gelen Hande Yener, ilginç bir kostüm giyerek sahne şovlarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

49 yaşındaki şarkıcının 3 parçadan oluşan kostümü ise sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yorum yağmuru yaşanırken; kimileri Yener'i oldukça beğendi, kimileri ise "Allah akıl fikir versin!", "Özgüven böyle bir şey olmamalı" diyerek eleştirdi.

"KOLTUK ÖRTÜSÜ GİYMİŞ"

Bazı kullanıcılar da benzetme yaparak "Koltuk örtüsünü kostüm yapmış", "İçi elyaflı yastık" yorumunda bulundu.

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