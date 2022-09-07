Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Flaş Haber
Başkanlar yetkisiz kaldı!
Kapat

Hanife Gürdal'dan olay yaratacak kalça dansı!

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla tanınan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Fenomen gelin adayının son paylaşımı ise olay yarattı. Gürdal'ın kalça dansı çok konuşuldu.

07 Eylül 2022 Çarşamba 16:21
53 Okunma
Hanife Gürdal'dan olay yaratacak kalça dansı!


Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programının gelin ve damat adayları halen konuşulmaya devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2022-09-07 140042

Programın en çok konuşulan isimleri arasında da hiç şüphesiz Hanife Gürdal en başı çekiyor. Gürdal'ı tesettürü ile görmüştük fakat fenomen gelin adayı program biter bitmez tesettürünü çıkarma kararı almıştı.

Ekran görüntüsü 2022-09-07 140056

Sosyal medyada fenomen olan Gürdal bu hareketi ile aylarca konuşulmuştu.

Ekran görüntüsü 2022-09-07 140108

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan fenomen gelin adayının paylaşımları dikkat çekiyor. Fenomen gelin adayının son paylaşımı ise olay yarattı.

Ekran görüntüsü 2022-09-07 140135
Gürdal arkadaşıyla birlikte kalça dansı yaptığı anları paylaştı.
Ekran görüntüsü 2022-09-07 140123

Fenomen gelin adayının o videosu takipçileri tarafından oldukça eleştirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu!
Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu!
Dokuz kadınla aynı anda evlenen adamın ilk eşinden itiraf
Dokuz kadınla aynı anda evlenen adamın ilk eşinden itiraf
Gülşen’in ev hapsi devam edecek
Gülşen’in ev hapsi devam edecek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim