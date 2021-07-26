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Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar'dan açıklama: Kaburgalarım kırıldı

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Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Kaburgalarım kırılmış. İç kanama olabilir diye 2 gün hastanede yattım. Kırılan kaburgalarım neredeyse akciğere batmak üzereymiş, çok şükür öyle bir sorun olmadı. Ancak şimdi sırtım da çok ağrı var ve yarın tekrar hastaneye gidiyorum" dedi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33
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Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar'dan açıklama: Kaburgalarım kırıldı

Türk sanat müziği ve sinemanın usta isimlerinden Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı.

Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

Daha sonra Yazar ise evinde geçirdiği kaza sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kendi evimin banyosunda düştüm. Elimde tepsi vardı ve banyoya bir şey almak için girdiğimde ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde düştüm. O anda yanımda köpeğim Gizmo'dan başka hiç kimse yoktu. Banyo hemen yatak odamın yanında olduğundan, acılar içinde bağıra bağıra, yerde sürünerek yatak odama gittim. Telefonla yakınlarıma haber verdim ve hastaneye kaldırdılar. Kaburgalarım kırılmış. İç kanama olabilir diye 2 gün hastanede yattım. Kırılan kaburgalarım neredeyse akciğere batmak üzereymiş, çok şükür öyle bir sorun olmadı. Ancak şimdi sırtım da çok ağrı var ve yarın tekrar hastaneye gidiyorum. Bana dua edin."

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Gönül Yazar
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