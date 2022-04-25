Havva Öztel deniz kıyısında kumlara uzanıp poz verdi!

Take It or Levae It şarkısında iç çamaşırıyla motor üzerinde klip çeken Aleyna Tilki, olumlu ve olumsuz çok sayıda yorum almıştı. Havva Öztel kızı Tilki'yi koruyarak, "Biri yapar diğerleri konuşur." demişti. Kızlarıyla gündeme gelen Öztel kumlara uzanıp poz verdi.

HAVVA ÖZTEL DENİZ KIYISINDAN POZ VERDİ

1978 doğumlu Havva Öztel 44 yaşındadır. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandı ve sonrasında kızları ile beraber yaşamaya başladı.

Son zamanlarda kızlarına verdiği destekle gündeme gelen Havva Öztel, deniz kenarından kumlara uzanıp poz verdi.

Sosyal medyadan mini etekli ve göbeği açık pozlarını paylaşan Havva Öztel hakkında, "Genç kızlara taş çıkarıyor" yorumları yapılıyor.