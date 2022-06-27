Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Kızına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 44 yaşındaki Öztel, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ŞORTLU GÖBEĞİ AÇIK POZ VERDİ

Havva Öztel sosyal medya pozlarıyla son zamanlarda göz önünde bulunuyor.

Instagram'da 116 bin takipçisi bulunan Havva Öztel, mini şortlu, göbeği açık poz verdi.

Öztel'in o pozuna, "Kızlarından güzel", "Kızlarından daha gençsin" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adında iki kız çocuğu annesi Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki ile 2017'de yollarını ayırdı.

Aslen Trabzonlu olan Öztel, kızı ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcısıydı.