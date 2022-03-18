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Havva Öztel'in paylaşımına övgü yağdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı.

18 Mart 2022 Cuma 12:05
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Havva Öztel'in paylaşımına övgü yağdı
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Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

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