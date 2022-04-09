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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'ye mi özendi?

Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Havva Öztel'i tanımakta zorlanırken genç kadının paylaşımına düştüğü "Benden olmaz demiştim" notu dikkat çekti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 13:17
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Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'ye mi özendi?

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin sosyal medyayı aktif kullanan annesi Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi.

Öztel, sarı uzun bir peruk takarak kamera karşısına geçti ve o pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Bambaşka birine dönüşen Öztel'in paylaşımı, kısa sürede Instagram'da hızla yayılırken binlerce yorum aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Havva Öztel'in "Çok yakışmış", "Genç kız gibi olmuşsun", "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. Bir kısmı ise Havva Öztel'e siyah saçın daha çok yakıştığını belirterek "Aklından bile geçirme" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Havva Öztel'in paylaşımına düştüğü "Benden sarı olmaz demiştim" şeklindeki yorumu da dikkat çekti.

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