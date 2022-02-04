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Hayalleri yarım kaldı!

AVM'de görüntülenen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kafe açacağı iddialarına açıklık getirdi. Subaşı, "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı." dedi. Ayrıca Subaşı, dünyaca ünlü bir blog sayfasıyla proje gerçekleştireceğini de söyledi.

04 Şubat 2022 Cuma 13:05
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Hayalleri yarım kaldı!
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Uzun süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, İstanbul'da kameralara yakalandı. Muhabirlerin soruları yanıtlayan Subaşı, kafe açacağına dair çıkan haberleri yanıtladı.

"KAFE AÇMAK GİBİ BİR PLANIM YOK"

Miami'de kafe açma projesine de açıklık getiren Subaşı, "Böyle bir düşüncem vardı, ancak dediğim gibi sadece düşünce olarak kaldı. Şu an için böyle bir planım yok" dedi. Şeyma Subaşı'nın ekonomide yaşanan daralma nedeniyle bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.

ŞEYMA SUBAŞI BLOG SAYFASI AÇACAK

Bir süredir İstanbul'da olan ve buradaki işleriyle ilgilenen Şeyma Subaşı, AVM'de yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Şu sıralar Miami ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyleyen Subaşı, dünyaca ünlü bir blog sayfasıyla proje gerçekleştireceğini de söyledi.

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Acun IlıcalıŞeyma Subaşı
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