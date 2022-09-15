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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i evlendi

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle tanınan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren dünyaevine girdi.

15 Eylül 2022 Perşembe 21:06
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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i evlendi


Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi.

Bir süredir birlikte olan ikili Yunanistan'da dünyaevine girdi.

Modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturan 41 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

Köksal da nikah fotoğraflarını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla yayınladı.

Köksal, Hayat Bilgisi'nin ardından Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım ve Avrupa Yakası gibi dizilerde de rol almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hayat BilgisiSerhan ArslanNazlı Ceren
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