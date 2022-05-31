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Hayko Cepkin'den Melek Mosso tepkisi!

Eskişehir'de onlarca kadın, hemcinslerinin parkta yoga yapmalarının engellemesine tepki göstermek için bir araya geldi. Sosyal medya hesabından kadınların yoga yaptığı videoyu paylaşan şarkıcı Hayko Cepkin ise "Şu yogacı ablalar kadar organize olamadı müzik piyasası" diyerek küfretti.

31 Mayıs 2022 Salı 13:52
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Hayko Cepkin'den Melek Mosso tepkisi!

Eskişehir'de bir parka giderek yoga yapmak isteyen kadınlar, "CİMER'e şikayet var" denilerek engelledi. Engelin tepki çekmesinin ardından onlarca kadın, parkta buluşarak yoga yaptı. Görüntülerin gündem olmasının ardından, Hayko Cepkin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HAYKO'DAN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Hayko Cepkin, kadınların yoga yaptığı görüntüleri paylaşarak müzik piyasasını eleştirdi. Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu yogacı ablalar kadar organize olamadı so... müzik piyasası" diyerek küfretti.

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