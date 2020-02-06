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Hazal Kaya’dan hamilelik kiloları açıklaması: Çok dövüyorlar kadınları

Doğum yaptıktan bir ay kadar sonra gündelik hayatın içine karışan ve muhabirlerin karşısına çıkmaya başlayan oyuncu Hazal Kaya, dün gece Özgür Masur'un defilesini izlemeye gitti. Kaya, hakkında yapılan 'kilo' haberlerine dair yorumda bulundu.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:34
Hazal Kaya’dan hamilelik kiloları açıklaması: Çok dövüyorlar kadınları
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Geçtiğimiz ay anne olan Hazal Kaya, Özgür Masur’un defilesine katıldı. Eski formuna kavuştuğu görülen ve güzelliğiyle dikkat çeken Hazal Kaya geceye eşi Ali Atay olmadan katıldı. Defile öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, oğulları Fikret Ali’yle nasıl zaman geçirdiklerinden bahsetti. İşte Hazal Kaya’nın açıklamaları: “Babasına benziyor, onu bir aydınlatayım. Uyumlu bir çocuk… Her bebek kadar gece uyanıyor, çok mutluyuz onunla. Ali, her şeyi hallediyor.”

“BUNUN ÜZERİNE HİÇ GİTMEYİN”

Doğum kilolarıyla ilgili konuşan Hazal Kaya, hamileliğin çok özel bir dönem olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Çok özel bir dönem ve vücudumuzun yaptığı şeye inanamıyoruz kadınlar olarak. Kilo aldı, kilo verdi hiç orasında değiliz mevzunun. Çok iyi besleniyor mu beslenmiyor muyuz? Ona bakıyoruz. ” Bence vücudumun yaptığı şey çok mucizevi. Size de tavsiyem ve hatta ricam, bunun üzerine gitmeyin. Hiç önemli değil. Çünkü bundan cesaret alıp, çok dövüyorlar kadınları sosyal medyada. Kilo alınır verilir, bunlar haber değeri taşıyan şeyler olmasın. Ben çok mutlu bir anneyim.”

Anahtar Kelimeler:
Hazal KayaHamilelik
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