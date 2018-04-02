Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor

İnternette yayınlanan iki ayrı dizide başrol olan Kıbrıslı sanatçı Hazar Ergüçlü, BeStyle dergisine kapak oldu. İşkolik olduğunu söyleyen Ergüçlü şöyle konuştu: “Sanıldığı kadar basit bir meslek değil. Hızla yaşlandırıyor. İnsanın kendinden taviz vermesini gerektiren, psikolojik baskısı ağır olan ve fazlaca zaman alıyor." Ergüçlü "Bir süre sonra, yaşam biçimi haline geliyor. Mesleğimden bağımsız bir an bile düşünemiyorum. Her saniyemi, hayatımı ve işime göre koordine ediyorum” dedi.

Ergüçlü, “Kıbrıslısın, sence büyüdüğün yer bugünkü Hazar olmanda ne kadar etkili oldu?” sorusuna, “Çok etkili oldu. Kıbrıs bambaşka bir kültür ve ülke. Orası ada ve yaşayışımız çok farklı. Bazen kötü etkileri de oluyor. ‘Güven nedir’ sorusunun cevabı, o adadaki yaşamımla oluştu” cevabını verdi.

Aşk ve evlilik için ise 26 yaşındaki oyuncu, “Aşkı, yaşamla eş tutarım. Aşk, sadece kişilerle ilintili bir şey değil. Aşk hissetmediğim, heyecan duymadığım günlerin boş geçtiğini düşünürüm. Evlilik ise, başka bir kurum. Karşımdaki kişi çok isterse, evlenirim. İleride anne olmayı çok istiyorum” açıklamasını yaptı.