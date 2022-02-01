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Her gün doğum sancısı çekiyor!

Nadir görülen ve inanılmaz derecede acı veren Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ile karşı karşıya kalan İngiliz genç, tedavisinin masraflarını karşılamak için internetten kampanya başladı. ABD’de gerçekleşen tedavi için 50 bin sterline ihtiyacı olan 18 yaşındaki gencin çektiği ağrının doğum sancısından daha fazla olduğu belirlendi.

01 Şubat 2022 Salı 13:35
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Her gün doğum sancısı çekiyor!
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Tıp tarihindeki en acı verici rahatsızlıklarından biri olan gösterilen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, İngiltere’de yaşayan 18 yaşındaki Jack Puttock’un hayatını cehenneme çevirdi.

İki yıl önce basit bir kazada kolunu yaraladıktan sonra bu nadir görülen hastalığa yakalandığını öğrenen Puttock, acı verici ıstıraptan kurtulmak için internet üzerinden kampanya başlattı.

Nedeni tam olarak bilinmeyen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, genellikle bir yaralanmaya karşı vücudun gösterdiği komplikasyonlarla ortaya çıkıyor.

DOĞUM SANCISINDAN DAHA SANCILI

Doktorların hastalarının ağrısını derecelendirmelerine yardımcı olmak için kullanılan McGill Ağrı Ölçeğine göre; diş ağrısı 50 üzerinden 20 iken doğum sancısı ise 50 üzerinden 40 olarak tespit edilmiştir. Jack Puttock’un mustarip olduğu Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu ise 50 üzerinden 42 olarak tespit edildi.

Her gün bu sancıyla başa çıkmaya çalışan genç adam yaşadıklarını, “yıpratıcı, korkutucu ve sinir bozucu” olarak nitelendiriyor.

Günde sadece 2-3 saat uyuyabilen Jack Puttock, ABD’de yapılan bir tedavi için 50 bin sterlin toplamaya çalışıyor.

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