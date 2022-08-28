Herkes bu iddiayı konuşuyor

"Ebru Gündeş ve bir süredir aşk yaşadığı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw evlendi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısa süre önce Rıza Sarraf'tan boşanan ve kızının velayeti konusunda eski kocasıyla sorunlar yaşayan Ebru Gündeş şimdi Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor.

Rassan Khoshnaw ile ortaya çıkan aşk kareleri sonrası yeniden gündeme gelen Ebru Gündeş'in iddialara göre kendisindne 19 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETME KARARI

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Takvim'in haberine göre; Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.

Bir diğer iddia ise Ebru Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceğiydi. Şarkıcı Türkiye'ye sadece konserler için gelmeyi düşünüyor.