Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Flaş Haber
CTP, tercihini yaptı...
Kapat

Herkes bu iddiayı konuşuyor

Şarkıcı Ebru Gündeş hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. İddialara göre Rıza Sarraf'tan bir süre önce ayrılan O Ses Türkiye jüri üyesi Ebru Gündeş kendisinden 19 yaş küçük Iraklı zengin iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi. Gündeş diğer iddialara göre ise Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşiyor.

28 Ağustos 2022 Pazar 13:11
485 Okunma
Herkes bu iddiayı konuşuyor


"Ebru Gündeş ve bir süredir aşk yaşadığı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw evlendi" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısa süre önce Rıza Sarraf'tan boşanan ve kızının velayeti konusunda eski kocasıyla sorunlar yaşayan Ebru Gündeş şimdi Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyor.

Rassan Khoshnaw ile ortaya çıkan aşk kareleri sonrası yeniden gündeme gelen Ebru Gündeş'in iddialara göre kendisindne 19 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETME KARARI

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Takvim'in haberine göre; Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.

Bir diğer iddia ise Ebru Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceğiydi. Şarkıcı Türkiye'ye sadece konserler için gelmeyi düşünüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan ricada bulundu
Erdoğan'dan ricada bulundu
Oyuncu Burcu Biricik: Babamı hiç tanımadım
Oyuncu Burcu Biricik: Babamı hiç tanımadım
Sali: Aşk huzur vermeli
Sali: Aşk huzur vermeli










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim