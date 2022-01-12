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Herkes onu konuşuyor!

Mısır'da öğretmenlik yapan Aya Yousef isimi bir kadının göbek dansı yaptığını gösteren bir video sosyal medyada popüler oldu. İş arkadaşlarının izinsiz bir şekilde kayda aldığı videonun yayılmasının ardından Yousef'in işine ülkenin sosyal değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle son verildi. Öğretmenin yaşadıkları sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 14:28
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Herkes onu konuşuyor!
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Aya Yousef adlı öğretmen, Nil Nehri'nde bir teknede bir sosyal iş etkinliğinde dans ederken bir meslektaşı tarafından izinsiz olarak görüntülendi. Bunun üzerine Yousef Nil Deltası'ndaki Dakahlia Valiliği'nde birkaç yıldır Arapça öğrettiği ilkokul tarafından görevden alındı. Yousef, bir daha asla dans etmeyeceğine yemin etti ve intiharı düşündüğünü söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Nil'deki teknede geçirdiğim on dakika hayatıma mal oldu" dedi.

TEPKİLER BERABERİNDE GELDİ

Sosyal medyada viral hale gelen videoda Yousef, erkek öğretmenlerle birlikte müzik eşliğinde dans ediyor. Arapça video sosyal medyada hızla yayıldığı için Mısırlı bazı kesimler tarafından tepkilere neden oldu. Genç öğretmeni eleştirenler onun utanç verici davrandığını ifade ederek, “Yaşadığımız kötü zamanları açıkça ifade ediyor! Her şeye izin var" diye yazdı. Bir başka kullanıcı "Mısır'da eğitimin seviyesi düştü" yorumunu yaparak, ilgili makamların müdahale etmesi çağrısında bulundu.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Mısır'daki kadın hakları savunucuları öğretmenin yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı ve bir cadı avının kurbanı olduğunu söylüyor. Başka bir okulun müdür yardımcısı da Yousef'i desteklemek ve kişisel özgürlükleri savunmak için kızının düğününde dans ederken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada yayımladı.

Mısır Kadın Hakları Merkezi başkanı Dr. Nihad Abu Qumsan, Yousef'e ofisinde bir iş teklif etti ve işten çıkarılmasına karşı yasal bir şikayette bulunması için Eğitim Bakanlığı'ndan sözleşmesini getirmesini istedi. Bu adımın ardından Yousef başka bir okula atandı.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Olay hakkında "mahremiyetinin ihlali" gerekçesiyle şikayette bulunan Yousef, bir kamu kurumunda ya da öğrencilerin önünde dans etmediğine dikkati çekti. Yousef, videoyu geçen ay çeken kişiye dava açmayı planladığını da söyledi. Yousef'in kocasının da boşanma davası açtığı ve öğretmenden boşandığı belirtildi.

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