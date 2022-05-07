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Herkesin içinde yeni sevgilisini doya doya öptü

40 yaşındaki Selling Sunset yıldızı Chrishell Stause ve 27 yaşındaki yeni sevgilisi Batı Hollywood'daki The Abbey'de samimi şekilde objektiflere yansıdı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:50
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Herkesin içinde yeni sevgilisini doya doya öptü

Chrishell Stause yeni sevgilisini anlatırken, "Son zamanlarda benim için çok önemli olan biriyle çok fazla zaman geçiriyorum. Adı G Flip. O son derece yetenekli bir müzisyen." ifadelerini kullanmıştı.

Nasıl bağlandıklarını açıklayan Stause, "Onların bir videosunda olacaktım. Video kaotik aşk hikayesiyle ilgili. Ben dizilerden geliyorum, oyunculuğu seviyorum. Ve sahip olduğum işi her zaman yapamıyorum. Fikri duyar duymaz evet dedim, hadi yapalım."

Realite yıldızı Chrishell Stause, "Çok eğlenceliydi, çok eğlendik. Herkes buna bayılacak, bence harika." dedi.

Çiftin ne zaman çıkmaya başladığı belli olmasa da, bir kaynak ilişkilerinde önemli bir adım attıklarını söylüyor.

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