Herşeyi anlattı! Köpük banyosu sırasında...

Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından yeniden sevgili olan Ben Affleck sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Lopez, müjdeli haberi duyurmasının ardından sevgilisinden nerede ve nasıl evlenme teklifi aldığını da anlattı.

Kendi internet sitesinden açıklama yapan ünlü yıldız, Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.

"Hayal edebileceğim en romantik şeydi"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi.