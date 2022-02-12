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Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Usta oyuncu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'ın avukatı Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra hesabından 2 milyon lira para çekildiğini açıkladı. Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açacaklarını belirten Günay Girik'in avukatı, "Ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş" açıklamasını yaptı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:19
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Hesabından yüklü miktarda para çekildi
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü öne sürerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı. Cumhuriyet'in haberine göre; avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden sonra Girik'in hesabından yüklü bir miktar para çekildiğini iddia etti.

"FATMA HANIM, AHU HANIM'A HESABININ KONTROLÜ İÇİN YETKİLER VERMİŞ"

Dava açıldıktan sonra Fatma Girik'in banka hesabını kontrol etmek için talepte bulunduklarını belirten Centilmen, ''27'sinde Fatma Hanım'ı defnettik. 27'sinden sonra suç duyurusunda bulunduk ve bir yandan da mallara tedbir konulsun istedik. Ahu Hanım, 'Biz evimizdeyiz, acımızı yaşıyoruz. Kimseyle konuşmak istemiyoruz'' dedi. Ama sonradan öğrendik ki, ayın 31'inde Ahu Hanım İstanbul'a gitmiş. 2019-2020 yıllarında Fatma Hanım, Ahu Hanım'a hesabının kontrolü için bazı yetkiler vermiş'' ifadelerini kullandı.

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